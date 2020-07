Gualtieri,bar ha avuto aiuti, beve caffè offerto da titolare

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il Governo continua a lavorare per la ripresa dell'economia e per sostenere i lavoratori e le imprese. Perché la vera scommessa che dobbiamo vincere è quella di uscire da questa crisi tutti insieme" Lo afferma il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, in un post su Facebook, dove spiega di aver bevuto il caffè offerto dal titolare del bar davanti al ministero che ha onorato così la scommessa fatta il 13 maggio scorso, prima del Dl rilancio che prevede una serie di aiuti per gli esercizi commerciali colpiti dal lockdown. "Se riceverò effettivamente quello che lei dice, ministro, le offrirò il caffè!" disse all'epoca il titolare Valerio. "Adesso che tutti quegli aiuti sono arrivati, il signor Valerio ci teneva ad onorare la scommessa ed è con vero piacere che sono qui a bere un ottimo caffè con lui" racconta il ministro postando la foto. "I settori della ristorazione e del turismo sono, purtroppo, tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi", aggiunge Gualtieri "le misure che abbiamo adottato hanno costituito un aiuto tangibile per affrontare la fase più drammatica dell'emergenza e per poter ripartire, ma sappiamo, che le difficoltà non sono finite. Per questo voglio dire a Valerio e a chi, come lui, ogni giorno alza la saracinesca in questo momento difficile di tenere duro". (ANSA).