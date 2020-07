Borsa: Milano tiene (+0,5%) con Stm e Atlantia, giù Pirelli

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Piazza Affari guarda leggermente positiva alla boa di metà giornata, insieme alle altre Borse europee: Milano sale dello 0,5% con l'indice Ftse Mib, Londra cresce dello 0,4%, Parigi e Francoforte dello 0,3%.

I mercati attendono ovviamente l'avvio dell'ultima seduta delle settimana di Wall Street e, poco prima, la diffusione dei dati macroeconomici dagli Usa con i prezzi alla produzione in primo piano. Milano, in particolare, dopo l'asta dei Bot a un anno, privilegia ancora i titoli industriali, con Stm che sale attorno al 5% sull'onda di Microchip Technology che ieri dagli Usa segnalava tempi di consegna più lunghi per i suoi prodotti a causa dei forti ordini.

Sempre positiva Atlantia (+2,7% dopo lo scivolone di ieri) in attesa di novità sul fronte delle concessioni autostradali, banche in genere attorno alla parità, Tim cauta (-0,2%), in calo oltre il punto percentuale Tenaris, Leonardo e Pirelli. (ANSA).