Borsa: Europa cede, bene solo Francoforte (+1,2%) con Sap

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Sono orientate al ribasso le Borse europee mentre i futures Usa restano contrastati in attesa dei dati sulla disoccupazione col Nasdaq ancora positivo dopo aver ritoccato il record alla vigilia. Fin dall'avvio la peggiore è Londra (-0,65%) dove soffre Rolls Royce (-8,6%): il produttore di motori per aerei ha indicato che ci vorranno anni per riprendersi dallo choc covid che si è abbattuto sull'aviazione civile e si avvia chiedere prestiti per 2 miliardi sterline nonché a tagliare 9.000 addetti.

Anche Milano (-0,61%) ha perso terreno appesantita da Atlantia (-5,5%) dopo la decisione inattesa della Corte di Cassazione che indebolisce la posizione di Aspi nella negoziazione col governo. E' peggiorata anche Diasorin (-3,6%) mentre Stm (+1,05%) beneficia col resto del settore dei ricavi del secondo trimestre e del ritorno della domanda di software in Cina registrata dalla tedesca Sap (+7%), la quale spinge il listino di Francoforte (+1,2%), l'unico ancora positivo. (ANSA).