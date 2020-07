Borsa: Europa guadagna con le banche, su scia ottimismo Asia

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Positive le principali Borse europee, sulla scia delle asiatiche, cinesi in particolare, che hanno offuscato i timori dei nuovi contagi da coronavirus in una serie di Paesi, tra cui gli Stati Uniti del sud. Positivi i future Usa, dov'è in arrivo l'indice Ism non manifatturiero, atteso in crescita, con gli indici Sentix della fiducia degli investitori dell'Eurozona e gli ordini alle fabbriche tedesche.

La migliore è Madrid (+2,8%), seguita da Londra (+2,3%), Francoforte (+2,2%) e Parigi (+2%). Prosegue bene Milano (+1,9%) con lo spread sceso a 166.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,7%, trainato da finanza e energia. Guadagni per le banche: picchi di Hsbc (+6,1%) e Commerz bank (+6,6%) con l'annunciato cambio ai vertici. Vivaci i petroliferi, in particolare Omv (+3,9%), Repsol (+3,7%9 e Tenaris (+3,5%), col greggio che sale (wti +0,8% a 40,9 dollari al barile). In rialzo le auto, con uno sprint di Peugeot (+4,2%) e Renault (+4%) e guadagni consistenti anche per Daimler (+3,6%) e Fca (+3,3%). (ANSA).