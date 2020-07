Borsa: Milano incerta con Europa, bene Ubi (+4%)

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Partenza ancora senza una direzione precisa per Piazza Affari che, in linea con l'Europa, sembra attendere la diffusione degli indici Pmi servizi del Vecchio continente: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%, con Ubi banca (+4% a 3,12 euro) sugli scudi in attesa del Cda sul nuovo piano industriale e per la risposta all'offerta di Intesa, che da parte sua sale di poco meno di un punto percentuale.

Bene nel listino principale anche Fineco, Stm e Pirelli che crescono oltre il punto percentuale, piatta Banco Bpm, in calo dello 0,9% Unipol e di un punto e mezzo Moncler. (ANSA).