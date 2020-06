Pop.Bari:ok a trasformazione in Spa e aumento capitale

"Pochi minuti fa abbiamo proclamato l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Bari delle proposte di trasformazione della banca in società per azioni e di aumento di capitale destinato al Fondo interbancario e a Medio credito centrale, previa copertura delle perdite e ricostituzione di un capitale minimo di 10 milioni di euro". Lo ha annunciato Antonio Blandini, uno dei due commissari straordinari della BpB al termine dell'assemblea. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ha espresso, anche a nome del Governo, "grande soddisfazione per l'esito dell'Assemblea che con un voto praticamente unanime e una partecipazione senza precedenti ha decretato il successo dell'operazione di trasformazione, ricapitalizzazione e rilancio della Banca Popolare di Bari".