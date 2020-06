Borsa: Europa positiva nel finale, giù spread, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Borse europee positive nel finale, a partire da Parigi (+1,11%) e Madrid (+1,04%). Bene anche Francoforte (+0,67%), Milano (+0,43%) e Londra (+0,33%)l mentre frenano gli indici Usa (Dow Jones -0,33%) e Nasdaq (-0,23%). In calo a 177 punti lo spread tra Btp e Bund, in rialzo invece il greggio (Wti +0,5% a 38,2 dollari). Ne traggono vantaggio Eni, che si porta in parità e soprattutto Shell (+1,15%), Total (+1,13%) e Bp (+0,62%). Positive Fca (+2%) e Peugeot (+1,57%), dopo che l'amministratore delegato di quest'ultima Carlos Tavares ha confermato che i lavori per la fusione tra i due gruppi procedono. In luce Cattolica (+37,95% a 4,98 euro) in Piazza Affari dopo l'accordo per l'ingresso di Generali (+0,41%) con il 24,4%. Terremoto per Wirecard (-70,43%) a Francoforte, che ha avviato la procedura di fallimento. (ANSA).