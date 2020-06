Borsa: Asia pesante con timori covid, giù Tokyo e Seul

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Seduta pesante sui listini asiatici in una riapertura di settimana che, guardando ai futures, si preannucia negativa anche in Europa e Usa per il ritorno dei timori di una nuova ondata di contagi da corovirus. Mentre Pechino ha allungato la lista dei quartieri della città in lockdown. a soffrire è soprattutto Tokyo (-3,47%), preceduta solo da Seul (-4,76%) e seguita da Hong Kong (-2,2% a seduta ancora aperta) oltre che da Sydney (-2,19%). Fanno meno peggio le borse cinesi malgrado i dati sotto le stime della produzione dell'industria e delle vendite dal dettaglio. Shenzhen è sopra la parità (+0,16% a mercati aperti) mentre Shanghai cede lo 0,63%. (ANSA).