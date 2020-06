Borsa: Milano maglia nera Europa con Fca, Cnh, tiene Italgas

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Resta pesante Piazza Affari a metà seduta, con il Ftse Mib che cede il 2,9%, maglia nera in un'Europa dove tutti i listini perdono oltre due punti percentuali in scia ai timori di una seconda ondata di coronavirus negli Usa e alla situazione preoccupante in America Latina. Mentre lo spread Btp-Bund ripiega a 184 punti base, in scia al buon andamento dell'asta dei titoli di stato italiani, anche sul listino milanese, come in Europa, soffrono i titoli dell'automotive come Cnh (-7,7%), Pirelli (-5,3%) e Fca (-5,8%), che sconta anche il probabile avvio di un'indagine antitrust sulla fusione con Psa. Pesante Atlantia (-6%) in attesa della trimestrale, vendite su Tim (-5,1%) e sui bancari, con Banco Bpm (-5%), Unicredit (-4,2%) e Ubi (-3,6%), tra i più penalizzati.

Nel lusso soffre Ferragamo (-4,2%), nel risparmio gestito Mediolanum (-4,2%) e negli assicurativi Unipol (-3,3%). Il petrolio pesa su Saipem (-3,8%) ed Eni (-3,6%). Tiene Italgas (-0,3%), dopo le stime sul 2020. (ANSA).