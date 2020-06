Borsa: Europa chiude in profondo rosso, brucia 328 miliardi

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Le Borse europee chiudono in profondo rosso. Francoforte perde il 4,39% con il Dax a 11.979 punti, Londra il 4,01% con il Ftse 100 a 6.075 punti e Parigi il 4,71% con il Cac 40 a 4.815 punti. Per i mercati è stata una giornata nera con l'indice Euro stoxx 600, che raggruppa i principali titoli quotati sulle Borse del Vecchio continente, che lascia sul terreno il 4,10%. Un calo che si traduce in 328 miliardi di capitalizzazione persi in un'unica seduta. La sola Piazza Affari, con un calo dell'indice Ftse Mib del 4,81%, ha 'bruciato' 21,6 miliardi. (ANSA).