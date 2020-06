Borsa: Milano debole, giù Cnh e Bper

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Prevale la cautela sui listini europei, così come a Wall Street in attesa della Fed, e Milano (-0,86%) conclude la seduta col peggior risultato nel Vecchio Continente dietro a Madrid. A gravare su Piazza Affari è lo spread Btp-Bund (in aumento a 188,1 punti) che pesa sulle banche, le più tartassate insieme agli automobilistici alla luce delle previsioni dell'Ocse su debito e Pil, soprattutto se ci sarà un'altra ondata di coronavirus a piegare l'economia italiana. Domani poi si guarda all'Eurogruppo sul cui tavolo torna il Recovery fund.

Cnh è maglia nera nel paniere principale (-5,27%) seguita da Bper (-4,46%), cui Intesa (-1,01%) potrebbe girare altri sportelli per avere l'ok dall'Antitrust per l'ops su Ubi (-1,12%). Pesanti anche Unicredit (-3,31%) e Fca (-2,7%). Sul fronte opposto campeggia Moncler (+3,63%) sulle indicazioni rassicuranti emerse dalle domande e risposte in vista dell'assemblea di domani. Forte anche Fineco (+3,5%) mentre le società di risparmio gestito stanno diffondendo i dati sulla raccolta a maggio. Bene poi Nexi (+1,61%), recupera Diasorin (+1,55%) mentre alla fine limita i guadagni Tim (+0,81%) .

(ANSA).