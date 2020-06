Petrolio: accordo Opec+ per proroga tagli a luglio

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Accordo in seno all'Opec+ per prorogare di un mese, fino alla fine di luglio, il taglio della produzione di petrolio deciso ad aprile, pari a 9,7 milioni di barili al giorno. E' quanto riferiscono alcuni delegati dell'Organizzazione, secondo quanto riporta Bloomberg.

All'interno dell'Opec+ si sarebbe raggiunta anche un'intesa sulle compensazioni a cui sarebbero tenuti i Paesi che non hanno rispettato le loro quote di produzione. (ANSA).