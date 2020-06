Alitalia: sindacati, Mit conferma 15 giorni decisivi

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Su Alitalia abbiamo avuto la conferma che le prossime due settimane saranno decisive per la nascita della Newco con i relativi assetti manageriali e che sarà predisposto un piano di sviluppo all'insegna dell'unità aziendale e della tutela occupazionale". Lo affermano i segretari generali Filt Cgil, Stefano Malorgio, Fit Cisl, Salvatore Pellecchia e Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, in una nota in cui danno notizia di un incontro avuto con la Ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli. Confronto che, precisano, "si è svolto in un clima positivo sugli emendamenti al Dl Rilancio, al Dl Semplificazioni e su Alitalia". (ANSA).