Mediaset: Giordani, ora non pensiamo take over su Prosieben

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Al momento lo escludiamo". Lo afferma Marco Giordani, direttore finanziario di Mediaset a proposito dell'ipotesi che il Biscione possa lanciare un 'take over' su ProsiebenSat.1, della quale giù detiene il 24,9% dei diritti di voto.

Giordani lo ripete in un'intervista allo Spiegel, della quale la testata tedesca ha diramato un'anticipazione, in cui il Cfo del Biscione critica duramente le recenti strategie del gruppo media con sede in Baviera. Lo fa pochi giorni prima dell'assemblea attesa a metà della prossima settimana di Prosieben, ma non appare una immediata dichiarazione di guerra all'attuale management, che sta riportando il gruppo tedesco a concentrarsi sulla televisione generalista.

In Borsa il titolo Prosieben, che ha corso ampiamente nelle ultime settimane, a Francoforte si muove attorno alla parità sui 12,4 euro, mentre Mediaset sale del 3,6% a quota 1,78. (ANSA).