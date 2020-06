Borsa: Milano amplia calo (-1%) in attesa Bce

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - La Borsa di Milano (-1,07%) amplia il calo, in linea con gli altri listini europei e in attesa della riunione della Bce. A Piazza Affari prosegue in forte calo Atlantia (-2,8%), in attesa di decisioni sulla vicenda della concessione ad Autostrade per l'Italia.

In rosso le banche con Bper (-1,9%) e Ubi (-2,1%), Intesa (-0,8%) e Unicredit (-0,6%). Male anche il comparto dell'auto con Cnh (-2,1%) e Fca (-1,2%). In terreno negativo Generali (-1,2%), dopo il chiarimento di Leonardo Del Vecchio a pochi giorni dalla richiesta alla Bce di salire al 20% di Mediobanca (-2,4%).

Seduta all'insegna dell'ottimismo per Saipem (+0,6%), Italgas (+0,7%), Banco Bpm (+0,5%) e Recordati (+0,4%). (ANSA).