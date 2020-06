Borsa: Europa in saliscendi dopo Bce, Milano +0,57%

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Le Borse europee in saliscendi con l'apertura in negativo di Wall Street e dopo il rilancio da parte della Bce del Qe pandemico con altri 600 miliardi euro.

Milano, guadagna lo 0,57% con il Ftse Mib a 19.709 punti.

Flessione per Francoforte (-0,19%), e Londra (-0,37%) mentre Parigi segna un +0,13%. Vendite in particolare su energia e titoli legati all'informatica.

A Piazza Affari con con le spread sotto 172 punti, in luce le banche con Banco Bpm che guadagna il 4%, Mediolanum il 2,5%.

Tra i più venduti Ferragamo (-2,5%) e Amplifon (-2,25%).

Petrolio sempre in calo con il wti a 36,80 dollari al barile e il Brenty a 39,5 dollari. Sul fronte dei cambi l'euro a 1,1279 sul dollaro. (ANSA).