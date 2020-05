Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,86%

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Piazza Affari, come prevedeva l'andamento dei futures, apre in calo sulla scia dell'andamento dei mercati in Asia. Il Ftse Mib in apertura cede lo 0,86% a quota 18.192 con le vendite che si concentrano sul settore auto e sui finanziari.

Fca scivola in calo del 2,3%, Pirelli del 2,2%. Tra le banche Unicredit lascia l'1,89% , Mediobanca il 2,09% e Intesa contiene il calo allo 0,9 per cento. In controtendenza si muove il settore farma con Diasorin che corre in rialzo dell'1,2% e Recordati che guadagna lo 0,55 per cento. (ANSA).