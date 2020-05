Borsa: Asia debole con tensioni Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Borse di Asia e Pacifico deboli con la sola eccezione di Tokyo (+0,70%) sulla scia di indicazione di un nuovo pacchetto di stimoli fiscali in Giappone. Mentre i future sull'Europa e Wall Street si mostrano in cauto rialzo sulle speranze di una ripresa dell'economia mondiale post lockdown.

Vendite su Shanghai (-0,30%) e Shenzhen (-0,85%) con una nuova discesa dei profitti industriali cinesi e la frenata dello yuan. Calo anche per Hong Kong (-0,89%) sulle tensioni tra Stati Uniti e Cina sulla legge di sicurezza nazionale che Pechino intende applicare nell'ex colonia. Piatta Seul (+0,07%) così come Sydney (-0,09%). Sul fronte macro sotto la lente un intervento in mattinata del presidente della Bce Lagarde e in serata, dagli Stati Uniti, il beige book. (ANSA).