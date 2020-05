Borsa: Europa in leggero rialzo

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Sono in leggero rialzo, tranne Londra (-0,3%), le principali Borse europee, in controtendenza con Wall Street, che resta in rosso, dopo che Hong Kong ha fatto segnare un crollo per i timori di una nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale. La migliore è Madrid (+0,18%), seguita da Parigi (+0,14%) e Francoforte (+0,05%) sul filo della parità.

Maglia rosa a Milano (+1,2%).

L'indice d'area, Stoxx 600, è negativo (-0,3%).Tra le auto pesante Renault (-2,7%), sulle parole del ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, che ha detto che il gruppo "si gioca il futuro" In rosso beni i petroliferi, col greggio in deciso calo (wti -3,4% a 32,7 dollari al barile), come Equinor (-2,8%), Aker Bp e Polski Koncern (-1,8%). In ordine sparso le banche, tra vanno giù Hsbc (-4,6%), Dnb (-2,7%), Standard Chartered (-2,3%) e Santander Bank Polska (-2,5%), mentre sono in rialzo, Bankinter (+5,8%), Abn Amro (+4%) e Unicredit (+4,7%), con lo spread a 209. Bene l'informatica, con Asm (+4,2%) e Dialog (+3,6%), mentre perde ams (-2,7%). (ANSA).