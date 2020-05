Borsa: Europa chiude in calo, Londra -0,86%

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Le Borse europee, che sembravano aver invertito tendenza, in chiusura sono tornate a navigare in terreno negativo. Parigi ha chiuso a 4.445 punti (-1,15%), a Francoforte il Dax ha perso l'1,4% a 11.065, a Milano il Ftse Mib ha perso lo 0,73% a 17.087 punti e Londra si è fermata in calo dello 0,86% a 6.015 punti. (ANSA).