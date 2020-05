Da domani nuovo Btp Italia a 5 anni per spese Covid-19

Debutta domani il nuovo Btp Italia, una offerta di titoli che torna ad essere proposta infatti dal 18 al 21 maggio prossimi in un'edizione, si tratta della sedicesima, che questa volta però contribuirà in modo più specifico "alla copertura delle spese legate all'emergenza Covid raddoppia, passando quindi all'8 per mille per chi acquista il bond pubblico all'emissione e lo tiene fino alla scadenza, nel 2025 appunto.