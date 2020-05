Illimity: in trimestre utile netto a 4,5 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Illimity Bank chiude il primo trimestre con un utile netto a 4,5 milioni di euro. Lo rende noto la banca confermando l'attesa di un risultato "positivo per l'esercizio in corso seppur su valori più contenuti rispetto alle aspettative di inizio anno", per effetto del covid-19.

Gli attivi della Banca sono rimasti sostanzialmente stabili a 3,1 miliardi di euro rispetto al trimestre chiuso il 31 dicembre 2019. I crediti verso la clientela nel trimestre si attestano a 1,66 miliardi rispetto ai 1,64 miliardi di fine 2019. Nel primo trimestre si conferma la "robusta dotazione di liquidità" della Banca, pari a circa 750 milioni di euro.La raccolta diretta da clientela retail e corporate della Banca è ulteriormente cresciuta nel primo trimestre dell'anno, raggiungendo 1,7 miliardi di euro (+7% rispetto al 31 dicembre 2019). Il Cet1 ratio della Banca si attesta al 18,7%.

L'emergenza Covid-19 è una sfida per "tutti noi, per il mondo delle imprese e delle banche. In una situazione senza precedenti, la banca ha peraltro saputo confermare la propria dinamicità, forte di un modello organizzativo e di business snello e altamente tecnologico", afferma Corrado Passera, ceo di Ilimity. (ANSA).