Poste:con impegno Covid prima in Brand Finance Insurance 100

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Poste Italiane sale al primo posto nell'aggiornamento 2020 della top-100 mondiale per reputazione del marchio stilata da Brand Finance per il settore assicurativo. "Nella lotta al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, sottolinea l'analisi contenuta nell'edizione 2020 del Brand Finance Insurance 100 - riporta l'azienda - , Poste ha confermato la sua tradizionale vocazione di vicinanza al territorio adottando una serie di misure eccezionali, dal pagamento anticipato delle pensioni con turnazioni in ordine alfabetico con l'obiettivo di evitare affollamenti, alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri per la consegna a domicilio degli assegni pensionistici agli over 75, fino alla collaborazione con le Istituzioni nella distribuzione di maschere protettive alla popolazione".

Iniziative che " - rileva Brand Finance - rappresentano investimenti che hanno rafforzato il brand di Poste Italiane, in linea con il business - con l'obiettivo di aumentare la fiducia e l'affidabilità percepite, che sono ingredienti essenziali nei servizi assicurativi, bancari e di corriere espresso - ed in linea con la prospettiva di uscire dalla pandemia con un valore del brand ancora più elevato".

"Il primato globale di Poste Italiane - commenta l'a.d Matteo Del Fante conferma la qualità dell'offerta di prodotti e servizi e il prestigio internazionale raggiunto dall'azienda, che è stato rafforzato dalla rapidità e dalla flessibilità con la quale abbiamo garantito la continuità di servizi essenziali al Paese e abbiamo risposto ai nuovi bisogni legati all'emergenza prodotta dal Covid 19". L'azienda segnala anche che "un ulteriore riconoscimento è stato raggiunto nel medesimo periodo attraverso le analisi sulla reputazione effettuate da Rep Track" che "ha riscontrato un ulteriore e significativo incremento degli indici di valutazione di Poste". (ANSA).