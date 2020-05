Borsa: Milano in ribasso (-0,3%) con industria

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Prima di seduta di settimana in perdita per la Borsa di Milano (-0,3%), in attesa del dl rilancio e mentre i dati sull'industria a marzo fanno segnare un crollo peggiore della crisi del 2008-2009. Il comparto è tra i più pesanti a Piazza Affari, con Leonardo (-3,1%), Stm (-2,2%), Brembo (-2,9%) coi conti, insieme a Fca (-1,7%) per le auto, con Exor (-2%). Tra le banche, con lo spread chiuso a 239 punti, guadagni per Fineco (+3,2%) con la trimestrale, Banco Bpm (+1%), Unicredit (+0,5%), non per Intesa (-0,3%), Bper (-1,1%) e Ubi (-1,2%). Giù gli assicurativi con Unipol (-2,1%), meno Generali (-0,8%). Male Terna (-2%) e Enel (-1,9%).

Pesanti i petroliferi, da Tenaris (-1,8%) a Saipem (-0,7%), sulla parità Eni, col greggio in nuovo calo (wti -1%). Soffre Pirelli (-1,6%). In cima al listino principale Recordati (+6,2%) coi conti e Diasorin (+4%). Bene Mediobanca (+3,3%) e Poste (+2,6%) il giorno prima dei conti. Lusso soffocato con Moncler (-1,5%) e Ferragamo -1,4%), con gli analisti a confermare le difficoltà del settore. (ANSA).