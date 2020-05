Borsa: Milano gira on calo, giù Stm ed Exor

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Piazza Affari imbocca la via del ribasso al traguardo di metà seduta (Ftse Mib -0,3%) dopo che la produzione industriale è precipitata di oltre il 28% a marzo.

In calo anche le quotazioni del greggio (Wti -3%), mentre lo spread Btp/Bund si è riportato a 238 punti. Frenano Exor (-2,3%) Stm (-1,8%) e Atlantia (-1,4%), mentre Eni (+0,07%) si riporta di nuovo sopra la parità. Contrastate Fca (-0,5%) e Ferrari (+0,38%), in ordine sparso invece le banche, con Unicredit (+0,06%) e Intesa (-0,16%) a cavallo della parità. Fanno un po' meglio Ubi (+0,16%), e Banco Bpm (+0,39%), mentre Poste (+1,5%) si prepara alla trimestrale di domani. Effetto conti su Recordati (+3,89%) e Diasorin (+3,65%), insieme a Buzzi (+1,76%) ed Hera (+1,77%). Sprint di Fineco (+3,43%) dopo la trimestrale, poco mossa Tim (+0,23%), deboli Campari (-0,25%) e Brembo (-0,3%), che ha diffudo i conti dei primi 3 mesi. Ferme fino a nuovo ordine le Banco di Sardegna di risparmio, oggetto di un comunicato in arrivo. (ANSA).