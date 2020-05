Borsa: Milano gira in positivo con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Piazza Affari gira in positivo (Ftse Mib +0,4%) spinta da Unicredit (+0,98%), che conclude la parabola discendente percorsa in apertura dopo la trimestrale.

Lo spread risale a 243,9 senza inficiare gli acquisti su Mediobanca (+2,25%) . Tengono Intesa (+0,6%) e Banco Bpm (+0,5%) , mentre accelerano Pirelli (+1,66%) ed Fca (+0,72%) e gira in positivo Ferrari (+0,4%) sulla scia dell'andamento dei titoli automobilistici in Europa. Riducono il calo Eni (-0,2%) e Saipem (-0,56%) con l'inversione di rotta del greggio Wti (+3,34% a 25,38 dollari al barile). Sprint di Amplifon (+3,7%) e Leonardo (+2,31%), sul podio del paniere principale. (ANSA).