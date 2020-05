Borsa: Europa peggiora, anche WS in calo

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Peggiorano le principali Piazze europee, in controtendenza con Wall Street, che prosegue la seduta in positivo, nel giorno in cui la Commissione Ue fornisce le previsioni economiche di primavera, che stimano una recessione storica in arrivo, con cali per il commercio e una crescita della disoccupazione. La peggiore è Madrid (-0,9%), seguita da Francoforte (-0,87%), Parigi (-0,86%), mentre resta in positivo Londra (+0,15%), nonostante le previsioni poco rosee che la coinvolgono con le previsioni negative per il dopo Brexit.

L'indice d'area, Stoxx 600, ha girato in negativo (-0,2%).

Sempre più pesanti le banche, in particolare Royal Bank of Scotland (-4,2%) e Bank of Irekand (-4,9%). Male anche le italiane, con lo spread a 248 punti. Giù i petroliferi, soprattutto Lundin (-10,4%), col calo del greggio. (ANSA).