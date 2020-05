I portalettere dalle 'reali Poste al 2020 con la mascherina

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Poste italiane ha scelto due immagini per sottolineare i suoi 158 anni di attività, oggi nel giorno dell'anniversario. le foto di due portalettere.

La prima è una immagine d'epoca: ritrae un giovanissimo postino, a piedi, la classica borsa a tracolla aperta e stracolma di corrispondenza, in una mano la penna nell'altra una manciata di lettere, lo sguardo verso l'alto come a cercare un numero civico, un indirizzo. Sul cappello spicca il simbolo delle Reali Poste, siamo intorno al 1910.

La seconda, oggi, il 2020 e l'emergenza Covid: una portalettere con la mascherina, in una mano il palmare del moderno 'postino telematico', mentre consegna una spedizione imbucandola in una classica cassetta delle lettere.

Sono due immagine simboliche per l'azienda. Il 'portalettere d'epoca': "Le Poste sono state insieme alla scuola e alle ferrovie uno dei principali fattori unificanti della Nazione.

Ben prima dell'avvento di Internet sono riuscite a mettere in rete il Paese facendolo comunicare ogni giorno attraverso il recapito giornaliero di lettere, pacchi, telegrammi, cartoline e giornali, e offrendo con i suoi uffici postali servizi di risparmio e pagamento, grazie al lavoro di migliaia di donne e uomini". Più di un secolo dopo, la 'portalettere con mascherina': "I portalettere continuano a svolgere un ruolo cruciale e indispensabile anche nella drammatica emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Protetti dai dispositivi sanitari, i postini e le postine garantiscono ogni giorno il recapito di corrispondenza e pacchi in tutt'Italia nella massima sicurezza per i cittadini, contribuendo così a fornire un servizio essenziale e a tenere sempre vivi e saldi i legami tra gli italiani". (ANSA).