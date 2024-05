Mastercard, 'Roma e Milano in top 10 città turismo globale'

Roma e Milano restano ai primi posti tra le destinazioni di viaggio più gettonate dai turisti internazionali nei prossimi tre mesi. Le città rientrano nella top 10 delle mete turistiche per il maggior numero di nazionalità in ingresso, soprattutto canadesi e americani. E' quanto emerge dal report 'Travel Trends 2024' del Mastercard Economics Institute presentato a Milano, che ha analizzato i dati degli ultimi 12 mesi fino a marzo 2024. Le città italiane sono particolarmente apprezzate per la loro vita notturna, posizionandosi al settimo (Roma) e al diciottesimo posto (Milano) tra le preferenze dei viaggiatori. Nella classifica si inseriscono anche città d'arte come Venezia, Firenze e Napoli e destinazioni balneari come Catania, Bari, Alghero, Olbia, Brindisi, Palermo. In linea con il trend globale, anche in Italia i turisti continuano a dare priorità alle esperienze rispetto ai beni materiali.

In Italia il tempo di permanenza dei turisti è in forte crescita, quasi raddoppiato in quattro anni, registrando una media di 5,4 giorni a marzo 2024 rispetto ai 2,9 giorni del 2020. Un trend che influisce positivamente nella valorizzazione del territorio portando a riscoprire anche luoghi fuori dai classici flussi turistici. Con particolare riferimento al settore della ristorazione, si osserva che la spesa turistica destinata al casual dining ha superato quella per la ristorazione raffinata, evidenziando lo spostamento preferenziale dei turisti alla ricerca di opzioni più smart e caratterizzanti. In Italia, infatti, il casual dining ha registrato un aumento del +45,7% rispetto al fine dining del +24,3%. Nonostante la continua crescita dell'experience economy, in alcuni Paesi si mantiene stabile la spesa per i beni materiali. Ad esempio in Italia nel settore dell'abbigliamento, la spesa per la moda di lusso è in crescita del +24,6%, quasi al pari di quella per l'abbigliamento casual (+22,7%), a conferma della passione per la moda indipendentemente dalle proprie possibilità.

"La grande attrattività dell'Italia nel panorama turistico internazionale e l'offerta turistica di eccellenza, caratterizzata da unicità artistiche e naturalistiche, clima favorevole e grandi eventi, rappresentano un asset strategico per il nostro Paese", commenta Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard. "Il turismo - prosegue - è dunque un settore chiave da valorizzare e salvaguardare grazie al costante lavoro sinergico e di collaborazione tra pubblico e privato, nel quale come Mastercard vogliamo essere player di riferimento supportando realtà travel, municipalità e turisti attraverso la nostra expertise in innovazione, data analysis e offerta di servizi ed esperienze".



