Borsa: Europa rimbalza, Milano +1,9%

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Prove generali di rimbalzo per i principali listini di borsa europei, trascinati dal rialzo del greggio (Wti +10,8% a 22,6 dollari) e dall'attenuarsi della pandemia da Coronavirus nel Vecchio Continente. In rialzo lo spread a 232 punti, debole l'oro (-0,4%), in progresso il dollaro e la sterlina sull'euro. Brilla Parigi (+2,4%), ma la seguono a ruota Milano, Francoforte e Madrid (+1,9% tutt'e tre) e Londra guadagna l'1,8%. Positivi i futures su Wall Street nonostante il dato sulle immatricolazioni di auto nel Regno Unito e in attesa dell'andamento dei prezzi alla produzione nell'Ue, mentre dagli Usa sono in arrivo la bilancia commerciale di marzo, la fiducia Pmi nei servizi e l'indice Ism non manifatturiero.

Sugli scudi i petroliferi Total (+6,5%), Bp (+5,37%), Eni (+4,8%) e Repsol (+7,54%), insieme ai titoli collegati Saipem (+4,12%) e Tenaris (+4,24%) in Piazza Affari. La trimestrale spinge Essilux (+1,78%) a Parigi, dove fa il botto Renault (+5%), seguita da Peugeot (+3,22%). Bene anche Daimler (+4%), Bmw (+3,9%) ed Fca (+3,52%) a differenza di Ferrari (-1,5%), dopo la trimestrale diffusa ieri a borsa chiusa. (ANSA).