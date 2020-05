Borsa: Europa peggiora con futures Usa

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Tornano a peggiore le Borsa europee a fine mattinata insieme au futures Usa fra le tensioni risollevate dal presidente Donald Trump per la Cina preannunciando un rapporto definitivo a dimostrare le responsabilità di Pechino nel coronavirus e preannunciando dazi.

Parigi guida i cali (-3,78%) con Air France Klm (-6,35%) che zavorra un listino già debole malgrado il via libera della Ue a 7 miliardi di aiuto di Stato alla compagnia.. Pesanti anche Francoforte (-3,44%) e Madrid (-3,16%) dove si muove controcorrente Telefonica (+3,18%) grazie alle trattive con Liberty per creare un unico soggetto in Uk unendo O2 e Virgin Media. La migliore è Londra (-0,24%) , l'unica in Europa a essere stata aperta, registrado perdite, il primo maggio. Milano con lo spread che si assesta a 235 punti perde il 2,99% appesantita dai petroliferi e dalle auto (ANSA).