Al via comitato esecutivo dell'Abi, sul tavolo nuovo dg

Ha preso il via, nella sede di Palazzo Altieri a Roma, il comitato esecutivo dell'Abi che dovrà decidere il nome del nuovo direttore generale dopo l'uscita di Giovanni Sabatini. Il candidato più quotato è il responabile della banche estere di Intesa Sanpaolo Marco Elio Rottigni.

Successivamente è previsto il consiglio dell'associazione che dovrebbe designare Antonio Patuelli per la riconferma a un nuovo mandato quale presidente dell'associazione.

All'ingresso del palazzo sono stati visti entrare, fra gli altri, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros Pietro e l'ad della banca Carlo Messina, il presidente di Mps Nicola Maione, la presidente di Bnl Claudia Cattani, il consigliere delegato e dg di Popolare Sondrio Mario Pedranzini e quello di Banca Sella Maurizio Sella. Altri banchieri partecipano in videocollegamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA