Germania: indice fiducia torna positivo

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La fiducia degli investitori in Germania torna a sorpresa positiva. Ad aprile l'indice Zew è volato a 28,2 punti da -49,5 punti di marzo contro attese per una risalita più lieve a -42 punti. Nessuno degli economisti aveva previsto un ritorno in territorio positivo dell'indice di fiducia.