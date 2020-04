A studio un bonus per famiglie con figli

Un bonus per aiutare le famiglie con figli. E' questa, secondo quanto si apprende, una delle misure allo studio per il prossimo decreto di aprile, con gli interventi anti-Coronavirus a sostegno dell'economia. Sul tema ci sarebbe già una proposta del ministero della Famiglia: la stessa Elena Bonetti ne ha parlato più volte, puntando su un assegno mensile sulla falsariga dell'attuale bonus bebè ma è possibile, dati i limiti di risorse, che si possa partire con un intervento una tantum.

Il decreto arriverà dopo il voto sullo scostamento di bilancio, inizialmente previsto lunedì ma slittato di qualche giorno per essere esaminato insieme al Def, il Documento di programmazione economica contenente il nuovo quadro macroeconomico.