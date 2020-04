Borsa: Asia in rialzo con Tokyo

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Borse di Asia e Pacifico a scarti ridotti, per le chiusure legate alle festività, con Tokyo che di fatto indica la direzione e termina la seduta in positivo (+0,79%). A dare slancio sono le aspettative di un nuovo piano di stimolo della Banca del Giappone (Boj) dopo quello presentato dalla Federal Reserve Usa, per contenere l'impatto negativo sull'economia a fronte del propagarsi della pandemia del coronavirus. Chiuse Hong Kong, Sydney mentre Seul avanza dell'1,33%. Sono in calo invece Shanghai (-0,96%) e Shenzhen (-1,80%) mentre l'inflazione in Cina rallenta al 4,3% annuo a marzo, a fronte del 5,2% di febbraio e del 4,8% atteso dai mercati.

Chiusi i mercati europei per le festività pasquali, così come Wall Street, all'indomani dell'accordo all'Eurogruppo e mentre i principali produttori di petrolio ad eccezione del Messico hanno concordato di ridurre la produzione in maggio e giugno di circa 10 milioni di barili al giorno.