Borsa: Europa nervosa riduce rialzi

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Borse europee nervose a metà mattinata con i listini che riducono drasticamente i rialzi iniziali. L'attenzione resta concentrata sulla trattativa tra i ministri economici dell'Ue sulle misure da adottare per contrastare la crisi innescata dal coronavirus. Prosegue in rialzo il prezzo del petrolio con il Wti a 26,5 dollari al barile, in vista della riunione dell'opec+.

Gira in negativo Madrid (-0,2%). Restano in terreno positivo Milano (+1,2%), Londra (+0,5%) e Francoforte (+0,8%). Piatta Parigi (+0,06%).

Piazza Affari è sostenuta dalle banche con Ubi (+2,2%), Bper (+1,2%), Unicredit (+2,4%) e Banco Bpm (+3%). Prosegue la corsa di Fca (+5,2%) e Stm (+4,8%). In calo Atlantia (-0,4%) e Ferrari (-0,5%).