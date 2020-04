Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 7 APR - Le Borse europee archiviano la seduta in rialzo in attesa di conoscere le decisioni dell'Eurogruppo sulle misure per contrastare la crisi economica innescata dal coronavirus. I mercati, con una limatura dei rialzi nel finale, guardano anche con grande attenzione all'andamento del petrolio. In terreno positivo Francoforte (+2,79%), Londra (+2,19%), Parigi (+2,12%) e Madrid (+1,5%). Sul fronte valutario in rialzo l'euro sul dollaro a 1,089.