Accordo con Poste,CC portano la pensione

"23.000 pensionati di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali". E' previsto da una convenzione tra Poste e l'Arma dei Carabinieri, spiegano l'azienda e l'Arma con una nota, per "tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti".

Il servizio, spiegano, è offerto a chi non abbia già delegato altri soggetti alla riscossione, non abbia un libretto né conto postale o che non viva con familiari o che non abbia familiari nelle vicinanze dell'abitazione. L'accordo verrà assicurato "per l'intera durata dell'emergenza Covid-19" e "permette anche di tutelare i soggetti beneficiari dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe, rapine e scippi".