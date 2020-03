Borsa Milano prosegue bene con Europa

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Piazza Affari resta in territorio ampiamente positivo insieme alle altre Borse europee: dopo i dati dei prezzi al consumo in Italia e dell'inflazione in Europa l'indice Ftse Mib sale del 2,1%, con Londra in aumento di due punti percentuali, Parigi dell'1,6%, Francoforte del 2,4%, Madrid dell'1,7%.

In Piazza Affari nel paniere principale, il titoli migliori sono quelli di Eni ed Exor, che salgono di oltre cinque punti percentuali, seguiti da Buzzi (+4,8%), Fca e Saipem (+3,6%) e Leonardo in crescita di tre punti percentuali e mezzo. Intesa recupera il 2% mentre Unicredit sale di un punto. Piatta Pirelli, sempre qualche presa di beneficio su Recordati che scende dell'1,5%.