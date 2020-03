E' on line sui siti Consap e Abi, il modulo del ministero dell'Economia per chiedere la sospensione delle rate dei mutui alla banche, previsto dal Decreto Cura Italia che ha ampliato il Fondo Gasparrini con nuove regole pubblicate in Gazzetta sabato.

L'Abi ha così inviato alle banche associate una circolare per illustrare e chiarire i termini del provvedimento esteso non solo ai dipendenti che per l'emergenza hanno visto l'orario sospeso o ridotto ma anche ai lavoratori autonomi.