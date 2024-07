Question time con Schillaci, Nordio e Giorgetti

Non esiste un rapporto causale diretto tra suicidi e sovraffollamento carcerario. Abbiamo esperienza di momenti di sovraffollamento in tempi passati in cui i suidici erano ridotti. Questo non significa affatto che sottovalutiamo i due problemi, significa che vanno distnti.

Riguardo al sovraffollamento, nella fase di conversione del decreto Carcere sicuro (già approvato alcune settimane fa in Cdm - ndr) abbiamo proposto di introdurre la figura di un commissario straordinario che avrà il compito di attuare in tempi brevissimi il piano nazionale di interventi per l'aumento di posti detentivi e per la realizzazione di nuovi alloggi destinati al personale della polizia penitenziaria. Questo programma edilizio sarà imponente e realizzato speditamente. È un piano a medio termine se non a lungo termine". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera. "Non posso e non devo commentare l'ordinanza del tribunale delle libertà di Genova in questo caso. Siamo convinti che nessuna inchiesta può e deve condizionare la legittimità di una carica politica o amministrativa che è stata determinata dalla volontà popolare.

Vi è un'assoluta indipendenza tra i due processi. Per quanto riguarda l'iniziativa del Csm, questo ha imposto al ministero il dovere di acquisire l'ordinanza del tribunale e quindi la conosciamo e l'abbiamo, non la posso né criticare, né commentare. Posso dire che l'ho letta con grande attenzione e che di recente ho anche riletto con grande attenzione la fenomenologia dello spirito di Hegel e sono riuscito a capirla.

Ho letto quest'ordinanza e non ho capito nulla".

La diretta

Il programma della seduta

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire l'immediata disponibilità dei farmaci che possiedono il requisito dell'innovatività terapeutica (Loizzo - Lega); sull'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata, anche in relazione agli obiettivi in materia previsti dal Pnrr (Foti - FDI).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle misure a favore della casa circondariale di Brissogne/Aosta, con particolare riferimento all'assunzione di funzionari contabili e a misure incentivanti per il personale (Manes - Misto-Min. ling.); sulle misure in relazione alla grave situazione delle carceri, anche in relazione alle attuali condizioni climatiche (Gianassi PD-IDP); sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio di iniziative ispettive in relazione alla vicenda giudiziaria del Presidente della Regione Liguria (Lupi - NM(N-C-U-I)-M).

Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sullo stato degli approfondimenti istruttori ai fini dell'introduzione di forme di adempimento spontaneo dei tributi locali (D'Alessio - AZ-PER-RE); sullo stato di attuazione delle deleghe legislative in materia di federalismo fiscale regionale e di revisione del sistema fiscale degli enti locali (Pella - FI-PPE); sulla compatibilità finanziaria della prospettata riforma del sistema pensionistico, nonché della proroga degli istituti di pensionamento anticipato attualmente vigenti (Marattin - IV-C-RE); sugli effetti dell'annunciato aumento delle spese militari in relazione alla proroga delle misure fiscali a sostegno dei lavoratori e delle imprese (Zanella - AVS); sulle iniziative volte a reintrodurre l'aiuto alla crescita economica a favore delle imprese (Fenu - M5S).

