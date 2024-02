Trento Capitale europea del Volontariato, la cerimonia con il presidente della Repubblica Mattarella

Il capoluogo trentino in mattinata accoglierà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione ufficiale di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024. Alla cerimonia ufficiale, che si terrà alle 11.30 al "T quotidiano Arena", sono stati invitati oltre 1.200 volontari e 400 studenti, assieme ai rappresentanti delle istituzioni provinciali, regionali, delle Comunità di valle e degli enti locali. Contemporaneamente, in piazza Duomo sarà allestito un maxischermo per permettere a tutti di seguire la cerimonia in diretta. All'evento prenderanno parte anche molti ospiti internazionali, tra cui Andrij Sadovyj, Andriy Moshkalenko e Serhiy Kiral, rispettivamente sindaco e vicesindaci di Leopoli, la città che aveva concorso al titolo di Capitale europea del volontariato assieme a Trento. Sono stati inviati anche i rappresentanti di tutte le città europee che hanno avuto il titolo negli ultimi anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA