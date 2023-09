Question time alla Camera con i ministri Ciriani, Urso, Fitto e Tajani

Si svolge oggi, mercoledì 6 settembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde ad una interrogazione sulle iniziative urgenti volte a sostenere le famiglie in relazione all'incremento dei costi previsti per l'acquisto di libri scolastici (Caso - M5S).

Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al superamento delle criticità emerse a seguito della recente interruzione del traffico nel Traforo del Frejus e dei lavori di manutenzione programmati per il Traforo del Monte Bianco (Orsini - FI-PPE); sul Memorandum di intesa tra Ue e Tunisia, alla luce dell'incremento degli sbarchi e delle criticità relative al rispetto dei diritti umani in tale Paese (Della Vedova - Misto- +Europa); sulla recente missione in Cina, con particolare riferimento agli scambi commerciali e alla tutela delle imprese italiane, anche con riferimento al Memorandum di intesa sulla "Via della Seta" (Lupi - NM(N-C-U-I)-M).

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, risponde a interrogazioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione a copertura degli interventi del Pnrr (Pagano - PD-IDP); sullo stato delle interlocuzioni con la Commissione europea in relazione alla proposta di revisione del Pnrr, nonché al pagamento della terza e quarta rata (Foti - FDI).

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative circa possibili soluzioni alternative al blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e a sostegno del rinnovo del parco auto circolante (Molinari - Lega); sulle iniziative volte a superare le criticità registrate nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento al rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio taxi (De Monte - A-IV-RE); sulle iniziative per una rapida definizione di un accordo quadro per il rilancio della produzione di auto in Italia, la riconversione ecologica e la garanzia occupazionale negli impianti del gruppo Stellantis e della filiera della componentistica (Grimaldi - AVS).

