Weekend cinema, Indiana Jones contro tutti

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 29 GIU - E' da oggi in sala l'ultimo capitolo dell'amatissima saga di Indiana Jones. Come accaduto per Daniel Craig nei panni di 007 anche per Harrison Ford il nuovo film coincide con l'addio di Harrison Ford al cappello e alla frusta dell'archeologo avventuriero. Facile prevedere che gli altri titoli in anteprima da domani non potranno contrastare la forza mediatica del personaggio e dei suoi creatori originali (Spielberg&Lucas). Allo stesso pubblico si rivolge però anche il fantasy I CAVALIERI DELLO ZODIACO di Tomek Baginski, ispirato a un cartoon popolarissimo e ridondante di effetti speciali. La distribuzione Eagle ha giocato d'anticipo (il film è già in sala) e ha già mostrato ottimi risultati nella promozione di questo genere. Infine una segnalazione speciale è dovuta al bel documentario di Loredana Macchietti GIANNI MINA': UNA VITA DA GIORNALISTA che Zenit ha proposto nelle sale fin da due giorni fa. Una "scampagnata" di 100 minuti a bordo di un'utilitaria con lo stesso Minà alla guida che ripercorre vita, carriera, successi e delusioni dagli anni '50 ad appena ieri. Per salutarlo, il ricordo di amici e collaboratori che hanno diviso la loro storia con un protagonista unico del giornalismo moderno. I film della settimana: - INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO di James Mangold con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas, Olivier Richters, John Rhys-Davies, Jill Winternitz. Siamo arrivati alla fine degli anni '60 quando impazza la corsa alla Luna con la Nasa in prima fila che non esita a far ricorso all'esperienza degli ex nazisti come il pericoloso Voller. Indiana Jones ha ancora memoria delle sue lotte contro gli uomini del Reich nel '44, ma ormai è sulla via della pensione e nessuno ascolta i suoi moniti. Con la complicità di una disinvolta figlioccia che vuol vendere al miglior offerente il Quadrato d'Archimede che consente i passaggi temporali, l'archeologo affronta la sua ultima missione, deciso a contrastare le mire segrete di Voller.

- LO SPOSO INDECISO di Giorgio Amato con Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Morena Gentile, Vittoria Bianchini, Giulia Gualano, Giorgio Colangeli, Giulia Elettra Gorietti, Ornella Muti, Claudia Gerini, Martin Loberto, Jenny De Nucci. Commedia degli equivoci che ruota intorno all'improbabile unione di un severo professore universitario con la donna delle pulizie della facoltà. I due sono diametralmente opposti per età, formazione, convinzioni, ma decidono comunque di amarsi e di volersi sposare in chiesa. In molti però pensano a sabotare il matrimonio. A cominciare dal testimone dello sposo e da un'invidiosa strega… - SILENT LAND di Aga Woszczynska con Dobromir Dymecki, Agnieszka Zulewska, Jean-Marc Barr, Alma Jodorowsky, Marcello Romolo, Claudio Bigagli, Elvis Esposito, Gennaro Iaccarino, Ibrahim Keshk. La luna di miele di due innamoratissimi giovani polacchi viene subito messa in crisi quando scoprono che la casa affittata in Sardegna ha mille guai. A disagio per il caldo e il paese straniero, i due soffrono inoltre la scomoda presenza di un misterioso osservatore. Tutto finisce a trascinare i due nell'irrazionalità e in una reazione che mette in crisi anche il loro rapporto.

- 99 LUNE di Jan Gassmann con Valentina Crisafulli, Dominik Fellmann, Danny Exnar, Katerina Stoykova, Lia J. von Blarer, Kathrin Schweizer, Jessica Huber, Ale Lindman, Gregory Hari.

Altra giovane coppia in crisi: Bigna e Frank sono all'opposto: efficiente e razionale lei, confuso e dedito ai "viaggi" nella droga lui,. Nonostante tutto si scoprono affini e cercano di contrastare il destino.

- A THOUSAND AND ONE di AV Rockwell con Teyana Taylor, William Catlett, Josiah Cross, Aven Courtney, Aaron Kingsley Adetola, Terri Abney, Delissa Reynolds, Amelia Workman, Adriane Lenox. La parrucchiera Inez ha dato in affido l'amatissimo figlio Terry.

Quando capisce di non poter vivere senza di lui lo rapisce con la complicità del suo compagno. Passano gli anni e Terry si rivela figlio e studente modello. Ma la macchia originale del suo rapporto con la madre riemerge potente.

- FALCON LAKE di Charlotte Le Bon con Monia Chokri, Joseph Engel, Karine Gonthier-Hyndman, Sara Montpetit, Arthur Igual, Anthony Therrien, Pierre-Luc Lafontaine, Thomas Laperriere, Lévi Doré. Due ragazzi insieme alle loro famiglie vanno a passare le vacanze in una casa sul lago Quebec che la leggenda vuole infestata dai fantasmi. Bastien e Chloé legano subito finché il ragazzo capisce che per la sua amica (più grande) prova un sentimento profondo per il quale è disposto a sfidare le convenzioni e alcune minacciose premonizioni.

- LA FOLLE VITA di Raphaël Balboni, Ann Sirot con Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay, Gilles Remiche, Vincent Lecuyer, Joëlle Franco, Annette Gatta, Estelle Marion, Marie Henry.

Trentenni, innamorati e felici, Alex e Noémie vorrebbero avere un figlio. Il progetto si scontra però con la malattia della madre di Alex, adesso affetta da demenza e dai comportamenti infantili incontrollabili. I due giovani scoprono di avere già una "bambina" in casa e si domandano se è possibile anteporre i loro desideri alle necessità della madre di lui.

- MONTE VERITA' di Stefan Jäger con Maresi Riegner, Hannah Herzsprung, Max Hubacher, Joel Basman, Julia Jentsch, Phillip Hauss. Donna Borghese, madre di due figli, insofferente al marito, Hanna Leitner lascia Vienna per scoprire nel sud del Ticino, vicino ad Ascona, la sua autentica personalità. In cura dal dottor Otto Gross, arriva al Monte Verità, luogo caro fin dall'inizio del secolo a chi crede nelle virtù magnetiche della terra. Hanna scopre di avere la vocazione della fotografa, ma dovrà allora decidere in che direzione orientare la sua vita.

