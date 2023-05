Weekend al cinema, arrivano Bellocchio e La Sirenetta

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 25 MAG - Arriva in sala domani, con un giorno di ritardo dal blockbuster Disney La Sirenetta, il nuovo film di Marco Bellocchio, reduce dagli applausi del festival di Cannes.

In realtà la settimana delle uscite vede già piazzati molti titoli con minori aspettative al box office. Sono infatti già al cinema il documentario di Jin Huaqing Il Respiro della Foresta sulle 100 monache buddiste che vivono nel più isolato monastero tibetano; l'anime di Makoto Shinkai Il Giardino delle Parole, film evento promosso da Nexo; il documentario sportivo di Steffi Rostoski e Markus Weinberg Jonas Deichmann - Il Nostro Limite Siamo Noi dedicato al campione olimpico di triathlon che in piena pandemia ha osato cimentarsi nel giro del mondo; il ritorno di un film di culto come il belga Toto Le Heros di Jaco van Dormael; l'altro cartoon giapponese Your Day di Makoto Shinkai. Da oggi e domani: - La Sirenetta di Rob Marshall con Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Awkwafina, Jude Akuwudike, Noma Dumezweni, Kajsa Mohammar, Lorena Andrea. Ci sono tutti gli ingredienti della fiaba di Andersen secondo la rivisitazione Disney nel 1989. Ma questa vlta il film è un live-action e gode dell'esperienza di Rob Marshall, vero maestro del musical tra Hollywood e Broadway.

- Rapito di Marco Bellocchio con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, Corrado Invernizzi, Aurora Camatti, Paolo Calabresi, Bruno Cariello, Renato Sarti, Fabrizio Contri, Federica Fracassi, Michele De Paola. Della storia del piccolo Edgardo, reso cristiano a forza, pur essendo nato nella buona borghesia ebraica di Bologna al tempo di Pio IX papa regnante, sappiamo tutto.

- Sanctuary di Zachary Wigon con Margaret Qualley e Christopher Abbott. La notte del giudizio in una stanza: Rebecca esercita come dominatrice, Hal è il suo miglior cliente. Ma da quando ha avuto un incarico pubblico l'uomo ha capito che deve troncare la relazione. È andato da Rebecca per dirglielo ma la donna ha altre idee… - Renfield di Chris McKay con Nicolas Cage, Nicholas Hoult, Jenna Kanell, Awkwafina, Shohreh Aghdashloo, Brandon Scott Jones, Ben Schwartz, Caroline Williams, William Ragsdale, Adrian Martinez, Camille Chen, Joshua Mikel, Derek Russo, Dave Davis.

Il Conte Dracula è tornato! Ma il suo scagnozzo di fiducia, Renfield, non ne può più di cercare vittime per la sete del padrone. Lascia il castello, si trasferisce a New Orleans e si innamora di una poliziotta decisa e pragmatica. Ma liberarsi del Conte è più difficile nella pratica.

- Winter Brothers di Hlynur Pálmason con Elliott Crosset Hovel, Simon Sears, Vic Carmen Sonne, Lars Mikkelsen, Peter Plaugborg, Michael Brostrup, Anders Hove. Vivono e lavorano in una cava di gesso i due fratelli protagonisti. Uno arrotonda vendendo alcool contraffatto. Ma quando un cliente muove avvelenato si scatena una atroce faida familiare che coinvolgerà entrambi i fratelli.

Il cinema islandese si conferma fucina di talenti.

- Daliland di Mary Harron con Ben Kingsley, Barbara Sukowa, Ezra Miller, Christopher Briney, Rupert Graves, Andreja Pejic, Alexander Beyer, Mark McKenna. Gliultimi anni di vita di Salvador Dalì, visti con l'occhio ingenuo di un giovane assistente chiamato per organizzare la grande mosra di New York.

Il ragazzo scopre così il lato malinconico e morboso del pittore e la vera indole di sua moglie, la celebre Gala.

- Cuntami di Giovanna Taviani con Gaspare Balsamo, Giovanni Calcagno, Mimmo Cuticchio. Attraverso l'esperienza dei vecchi e giovani cantastorie di Sicilia, una fiaba epica in cui personaggi e interpreti si fondono in un'unica, millenaria tradizione. Un viaggio visuale e sensuale in Sicilia. (ANSA).