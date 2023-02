Weekend al cinema, è l'ora di Aronofsky e di Martone

Anche questa è una settimana di uscite a macchia di leopardo che occupano quasi tutta la settimana ma sono riservate in prevalenza a pubblici mirati. E' il caso della commedia di Zavvo Nicolosi LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA che segna il debutto davanti alla macchina da presa del duo canoro Colapesce & Dimartino o del docu-film di Derek Jarman WITTGENSTEIN, finalmente di nuovo in sala dopo anni di oblio, entrambi già visibili da due giorni.

Da domani invece: - THE WHALE di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Huck Milner, Sathya Sridharan. Chi se lo ricorda ne "La mummia" potrebbe avere uno shock, tanta è la differenza fisica. Chi ama il talento sulfureo del regista non sarà deluso dal suo ritorno in grande stile sei anni dopo "The Mother". Obeso, isolato dal mondo, in rotta con la figlia, Charlie è un professore di inglese che da anni vive da recluso. Il suo unico legame col mondo è l'infermiera Li che deve annunciargli come il tempo da vivere sia ormai poco. Sarà il momento per Charlie di tentare un ultimo recupero dei suoi rapporti con l'umanità. Un film da vedere.

- ARGENTINA 1985 di Santiago Mitre con Ricardo Darín, Peter Lanzani, Gina Mastronicola, Norman Briski, Alejandra Flechner, Francisco Bertín, Claudio Da Passano, Santiago Armas Estevarena, Paula Ransenberg, Carlos Portaluppi, Alejo Garcia Pintos, Héctor Díaz. Sono passati ormai degli anni dai giorni oscuri della dittatura argentina, ma la memoria dei massacri e delle torture è vivissima, così come il tentativo di nascondere la verità da parte di molti, militari in primis. Il film ricostruisce, in un crescendo emotivo, la vera battaglia dei giudici Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo per portare i colpevoli davanti a una corte e subire un processo che risveglia sopiti orrori. Film civile che ruota intorno all'aula giudiziaria, affronta una storia tristemente nota con piglio e grandi attori.

- KLONDIKE di Maryna Er Gorbach con Oksana Cherkashyna, Sergey Shadrin, Oleg Shcherbina, Oleg Shevchuk, Artur Aramyan.

Siamo nel cuore dello scontro tra Russia e Ucraina, nella provincia del Donbass al tempo dell'invasione della Crimea nel 2014. L'abbattimento del volo della Malaysia Airlines si intreccia con la storia privata di Irka, incinta di una bimba che vuol far nascere nella sua patria e di suo marito Tolik che vorrebbe andar lontano dalla guerra.

- LAGGIU' QUALCUNO MI AMA di Mario Martone. Reduce dagli applausi alla Berlinale, arriva nelle sale il toccante sguardo del regista napoletano sul lavoro del suo grande conterraneo Massimo Troisi. Un ritratto pieno di affetto e sorprese, centrato sul Troisi regista, ricco di testimonianze di spettatori eccellenti e con la testimonianza di Anna Pavignano, compagna e sceneggiatrice.

- ROMANTICHE di e con Pilar Fogliati e con Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo, Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Parrotto, Laura Martinelli, Maria Giulia Toscano, Ubaldo Pantani. Quattro storie di donne che ruotano intorno al mito del cinema e alla città di Roma.

Ognuna di loro racconta le sue insicurezze, le sue paure e i suoi desideri e tutte hanno la stessa aspirazione: cercare un posto nel mondo. Tra le partecipazioni eccellenti anche una debuttante Levante.

- THE OFFERING di Oliver Park con Paul Kaye, Nick Blood, Allan Corduner, Emily Wiseman, Jonathan Yunger, Daniel Ben Zenou, Nathan Cooper, Velizar Binev, Sofia Weldon, Boyan Anev, Jodie Jacobs, Yonko Dimitrov. Cupo thriller paranormale ambientato nella comunità chassidica, segnata dalla morte misteriosa di una ragazza. Protagonista è Arthur, che ritorna dal padre, titolare di un'agenzia di onoranze funebri, per convincerlo a vendere per ripianare i suoi debiti. Arthur arriva a casa con la moglie incinta, ma non sa che le sue richieste cozzeranno contro uno spirito malvagio risvegliato da un sonno secolare e pronto adesso a cercare vendetta… Escono anche due commedie: l'italiano SBAGLIANDO SI IMPARA di e con Alessandro Ingrà e il cartoon MUMMIE A SPASSO NEL TEMPO di Juan Jesus Garcia, nonché il documentario di Federico Micali LE CHIAVI DI UNA STORIA dedicato a Don Lorenzo Milani e alla sua comunità dell'Isolotto.