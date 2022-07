Da Secret Love a The Twin, i nuovi film in sala nel weekend

E' davvero ridotto al minimo il menu delle uscite cinematografiche in sala da qui alla metà di agosto e il pugno di titoli (quasi tutti sostenuti da distribuzioni indipendenti) che arrivano questa settimana è l'ennesima conferma di una tendenza. Il pubblico del cinema, ormai è dimostrato, si polarizza in questo periodo o sui grandi eventi e le arene estive o sull'offerta delle piattaforme che promuovono film e serie. Da qualche giorno, con le caratteristiche dell'evento "spot", si può vedere ALL THE STREETS ARE SILENT di Jeremy Elkin, vivace fotografia delle strade di New York nel decennio 1987/1997 quando questo palcoscenico tenne a battesimo molte delle attuali star della breakdance e del rap.

Adesso arrivano invece:

- SECRET LOVE di Eva Husson con Odessa Young, Josh O'Connor, Olivia Colman, Colin Firth, Glenda Jackson, Sope Dirisu, Caroline Harker, Alfredo Tavares, Deano Mitchison, Craig Crosbie, Forrest Bothwell, Nathan Chester Reeve, Sarita Gabony, Charlie Oscar. Un suggestivo "period film" ambientato nelle campagne inglesi del primo Dopoguerra, imperniato sulla crescita interiore di una domestica, Jane Fairchild, che nell'estate del 1924 vive la torrida storia d'amore con il giovane Paul.

Purtroppo l'uomo è già impegnato con una promessa sposa e non vorrà sottrarsi all'impegno contratto. Tutto ciò non sconvolge solo la vita di Jane, che uscirà trasformata dal doppio contraccolpo della scoperta del suo corpo e dalla cappa del perbenismo imperante, ma anche quella di chi le vive intorno.

Infatti, a fianco dei giovani protagonisti, spiccano interpretazioni di grandi leoni della scena teatrale inglese da Olivia Colman a Colin Firth, fino alla grande Glenda Jackson che dà voce al ricordo di Jane, molti anni dopo.

- THE TWIN, L'ALTRO VOLTO DEL MALE di Taneli Mustonen con Teresa Palmer, Tristan Ruggeri, Toni Tikkanen, Steven Cree, Barbara Marten. E' un inatteso thriller dalle tinte horror che viene dalla Finlandia ma che ha per protagonisti due giovani sposi americani che si rifugiano nella tundra per lenire le ferite familiari dopo la morte di un figlio adorato. Sopravvive invece il fratello gemello Elliot che all'inizio sembra trarre beneficio dalla nuova vita, finché nel ragazzo si manifesta una malvagia presenza che probabilmente traduce il dramma interiore di una lacerazione tra due gemelli. Sarà la madre, Rachel, a farsi scudo per aiutare il figlio in uno scontro mortale .

- THE SLAUGHTER di Dario Germani con Tonia De Micco, Samuel Kay, Nadia Rahman, Janice Quinol, Roberto Luigi Mauri, Jason Prempeh, Tashi Higgins, Fabrizio Bordignon. Altro modello di horror a low budget che nasce invece dalla passione di un gruppo indipendente italiano. La formula del cinema-sul-cinema mette in campo un gruppo di sette ragazzi che vogliono vivere l'esperienza di una intera notte in uno stabilimento cinematografico, proiettando un film del terrore amatissimo su un misterioso serial killer col volto nascosto da una maschera. Ignorano però che qualcuno li spia, riprende e attende l'entrata in scena dello stesso spietato assassino dello schermo. Tante idee, magari non nuovissime ma molta passione e voglia di giocare con gli stereotipi dei generi.

- PETER VA SULLA LUNA di Ali Samadi Ahadi. Cartoon di produzione tedesca indirizzato ai più piccoli con la storia del piccolo Peter che parte alla ricerca di una sorella tanto amata quanto pestifera che sembra svanita nel nulla. Scoprirà che è stata fatta prigioniera dal minaccioso Uomo Luna che la tiene con sé sulla faccia nascosta del satellite. Approdato al Campo Stellato Peter troverà due improbabili alleati nel narcolettico Uomo del Sonno e nel coleottero parlante Ronzolino. Comincia così una battaglia epica che ha per posta la salvezza del nostro mondo.

(ANSA).