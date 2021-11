Week end al cinema, dall'ultimo Proietti a Eternals

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - E' una strana settimana quella che si è aperta con un lungo "ponte" festivo e tra oggi e domani porta in sala 11 titoli dopo l'exploit del film-concerto di Claudio Baglioni che ha giocato d'anticipo fin da lunedì. Alla corazzata Marvel di stagione ("Eternals") appena visto alla Festa del Cinema di Roma si oppone il carisma di Gigi Proietti travestito da Babbo Natale per l'occasione. Ecco il menu completo:

- IO SONO BABBO NATALE di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari, Daniele Pecci, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli, Fabrizio Giannini, Giorgia Salari, Massimo Vanni, Lucia Batassa, Gianni Franco, Stefano Scandaletti. Una storia semplice per la grande platea familiare che vede il mattatore Gigi nei panni di un insolito Babbo Natale. Nella vita reale è il quieto pensionato Nicola che attira le attenzioni del ladro Ettore (Marco Giallini), da poco uscito di prigione e incapace di trovare un lavoro diverso da quella che è sempre stata la sua specialità. Solo che a casa di Nicola non c'è nulla da rubare, se non l'identità segreta del tranquillo pensionante. Ettore non vuole credergli, ma dovrà arrendersi all'evidenza.

- ETERNALS di Chloe Zhao con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh.

All'inizio del mondo c'erano i Celestiali, creature elette in grado di segnare il destino degli umani. Per contrastare il potere malevolo dei Devianti che si sono impadroniti del mondo, vengono allora inviati a difendere la razza umana gli Eterni, capeggiati dalla bella Atena (Jolie). La guerra sarà senza quartiere. Dal fumetto degli anni '70 firmato da Jack Kirby.

- LA SCELTA DI ANNE: L'EVENEMENT di Audrey Diwan con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Sandrine Bonnaire, Pio Marmaï, Louise Chevillotte, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Leonor Oberson, Anna Mouglalis, Cyril Metzger, Éric Verdin, Alice de Lencquesaing, Madeleine Baudot, Fabrizio Rongione, Isabelle Mazin. E' stato a sorpresa il Leone d'oro della Mostra di Venezia, per scelta unanime della giuria. Eppure si tratta solo di una storia di ordinaria disperazione, quella della giovane Anne che cerca di costruirsi un lavoro e una dignità da donna sola nella Francia dei primi anni '60 quando, senza volerlo veramente, si scopre incinta e deve scegliere tra due destini. Vorrebbe abortire, ma, per la legge dell'epoca, va incontro a un reato e al rifiuto della società se solo il suo segreto verrà scoperto.

- ANTIGONE di Sophie Deraspe con Nahéma Ricci, Rawad El-Zein, Antoine DesRochers, Sebastien Beaulac, Nour Belkhiria, Hakim Brahimi, Lise Castonguay, Jean-Sébastien Courchesne, Paul Doucet, Rachida Oussaada. Adattamento moderno della tragedia di Sofocle con la battaglia di una ragazza sola di fronte all'ingiustizia della legge. I genitori sono morti, Antigone deve provvedere alla sorella e alla nonna quando i fratelli Eteocle e Polinice vengono arrestati e condannati. Sotto la minaccia dell'espulsione della famiglia e senza speranza nella difesa dei fratelli, Antigone sceglie di affrontare la battaglia rischiando col tentativo di far fuggire Polinice dal carcere.

- IL BAMBINO NASCOSTO di Roberto Andò con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano, Roberto Herlitzka, Tonino Taiuti, Alfonso Postiglione, Claudio Di Palma, Sergio Basile, Enzo Casertano, Francesco Di Leva, Gianfelice Imparato. E' un vero thriller dei sentimenti il film di Roberto Andò che ha chiuso la Mostra del Cinema: la storia di un affetto negato e di un altro dato a proprio rischio e pericolo. Oggetto dello scontro è il piccolo Ciro, figlio di un pericoloso camorrista che non sopporta di vivere sotto la cappa della violenza e si infila, non visto, nella casa del tranquillo maestro di pianoforte Gabriele Santoro. Non ci sono spiegazioni tra il bambino e l'adulto, ma Gabriele non riesce a scacciare Ciro e finirà per dargli tutto l'amore che il bambino sta cercando. Finale a sorpresa.

- MARINA CICOGNA, LA VITA E TUTTO IL RESTO di Andrea Bettinetti. Un emozionante ritratto della grande signora del cinema italiano, nipote del fondatore della Mostra del Cinema, geniale produttrice di capolavori firmati da Pasolini, Petri, Patroni Griffi, anima ribelle nella società italiana degli anni '60, vincitrice di un Oscar con "Indagine su un cittadino" nel 1969, fotografa e protagonista nel jet set internazionale. Un film che restituisce a Marina Cicogna il posto d'onore che le spetta e che si vede come un ritratto a tutto tondo, pieno di sorprese e di sorrisi amari.

- ULTIMA NOTTE A SOHO di Edgar Wright con Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp, Synnove Karlsen, James Phelps, Rita Tushingham, Oliver Phelps, Michael Jibson. Le sliding doors del tempo sembrano favorire il sogno della giovane Eloise che da sempre coltiva il desiderio di incontrare la cantante che ha venerato fin da piccola, la volitiva Sandy, protagonista nella Swinging London degli anni '60. Per un gioco del destino il desiderio si avvera, ma quella venerata Londra cela ben più di un pericoloso mistero…

Escono anche: I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY di Alan Taylor, ovvero la formazione del protagonista dei "Sopranos", Mike Gandolfini alle prese con la dura scuola del crimine cha apprende dal suo mentore Dikie Moltisanti; DOVLATOV E I LIBRI INVISIBILI di Alekseij German, biopic dedicato a uno dei grandi scrittori del dissenso sovietico negli anni '70, il grande amico di Josip Brodskij; il dramma italiano di Paolo Cipolletta FINO AD ESSERE FELICI sulla doppia vita di Andrea, consulente del lavoro di giorno e drag queen di notte adorato da tutti come Octavia; il cartoon distopico YAYA E LENNIE di Alessandro Rak presentato all'ultimo festival di Locarno..