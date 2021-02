I film del weekend a casa, 8 titoli tra le novità

Ancora una settimana di novità tra lo streaming sulle maggiori piattaforme e I titoli disponibili in home video. La riapertura delle sale si allontana ma i film non mancano per gli appassionati.

- ADDIO AL NUBILATO di Francesco Apolloni con Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Disponibile su Prime Video. Quattro amiche, alla vigilia del matrimonio di una quinta, scoprono che la promessa sposa è sparita nel nulla. Si conoscono fin dal liceo e la futura sposa ingaggia una singolare caccia al tesoro con le sue ex compagne, ma quando dopo una notte di folli corse, si ritrovano davanti alla vecchia scuola…la sposa ancora non c'è. Al suo posto un'ultimo indizio… - PARADISE di Davide Del Degan con Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno, Branko Zavrsan, Selene Caramazza, Andrea Pennacchi. Un testimone di un delitto di mafia viene nascosto, sotto falso nome, in una località di montagna dall'altra parte dell'Italia.

Il protagonista vede un pericolo in ogni straniero che arriva in paese e cerca ogni modo per mimetizzarsi tra la gente. Finale a sorpresa. Disponibile su Prime Video.

- TENSIONE SUPERFICIALE di Giovanni Aloi con Cristiana Dell'Anna, Philipp Peter Heidegger, Benno Steinegger, Francesca Sanapo, Hannes Perkmann. Su #iorestoinsala. Ancora un esempio del cinema italiano indipendente che ora cerca fortuna sulle piattaforme. Michela è una ragazza madre con un figlio adolescente: lavora, sottopagata, in un hotel sul lago di Resia e un giorno incontra una come lei, costretta ad andare a prostituirsi in Austria nei fine settimana. Michela si lascia attirare dal miraggio dei soldi facili, ma quando in paese qualcuno sospetta, l'ombra del ricatto si allunga sulle due donne.

- I CARE A LOT di J. Blakeson con Rosamund Pike, Eiza González, Dianne Wiest, Peter Dinklage, Isiah Whitlock Jr., Celeste Oliva.

Si trova su Prime video questa commedia-thriller molto applaudita al festival di Toronto. Ne è protagonista Marla Grayson, tutrice legale di professione, truffatrice e ladra per vocazione. In coppia con la sua amante Fran, la donna decide di circuire l'anziana ospite di una casa di riposo, Jennifer. Ma non sa che la donna nasconde a sua volta un segreto e ha insospettabili legami con un pericoloso gangster.

- THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hinterman con Lotte Verbeek e Charles Dance. Si vede in anteprima su Chili il visionario debutto nel lungometraggio di un figlio d'arte (suo padre è il grande attore omonimo) che da sempre frequenta e ama il cinema d'autore più estremo, tanto che qui Terrence Malick firma la produzione esecutiva e nel cast tecnico figurano il direttore della fotografia di Wenders e Malick, Joerg Widmer e lo scenografo di Paul Thomas Anderson, David Crank. A tessere l'esile filo della trama è la dottoressa Eva che abbandona la carriera per studiare la medicina naturale, alla ricerca di sé e della guarigione dalla malattia. Troverà quasi per caso il trattato di un medico prussiano del Settecento, Johan Anmuth, e la lettura del suo "book of vision" la porterà in un universo parallelo, sospeso tra passato e presente. Film d'apertura della setimana della critica alla Mostra di Venezia.

- SHADOWS di Carlo Lavagna con Mia Threapleton, Lola Petticrew, Saskia Reeves. Una storia di ossessioni al femminile, di reclusione e desiderio di fuga ambientata in un non-luogo che potrebbe essere una lontana foresta o la periferia dietro casa.

Abbandonate dal padre da bambine, Alma e Alex vivono da recluse in un albergo isolato dove la madre le tiene al riparo dalla brutalità del mondo. In realtà la loro è un'esistenza monca, finché Alex si ribella e decide di attraversare il mitico "fiume nero" per avventurarsi in quel mondo minaccioso che non conosce.

Disponibile in bluray.

- IL TALENTO DEL CALABRONE di Giacomo Cimini con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta. Una notte a Milano: il giovane e popolare dj Steph, idolo di una delle radio più ascoltate va come ogni sera in onda col suo programma "Beat Time". Ma la telefonata di uno sconosciuto è destinata a cambiargli la vita.

L'uomo infatti annuncia di volersi suicidare facendosi esplodere in diretta proprio in centro alla città. Finché però rimane in linea non agirà. Sul filo delle onde radio comincia così una corsa contro il tempo mentre la poliziotta Rosa Amedei cerca di individuare il pazzo suicida per prevenirne le mosse. Qual è il segreto dello sconosciuto. Disponibile in bluray.

- QUEIMADA di Gillo Pontecorvo con Marlon Brando, Evaristo Marquez, Renato Salvatori. Diretto nel 1969 dal regista de "La battaglia di Algeri" è un'allegoria del potere coloniale (analogo a quello delle moderne multinazionali) che pende il via da un fatto storico: l'azione spionistica dell'inglese Compagnia delle Indie per scacciare i portoghesi dai Caraibi. Così, nell'anno 1844 l'avventuriero e agente segreto William Walker sbarca nell'isoletta di Queimada per fomentare la rivolta, convince il generoso quanto ingenuo Evaristo a guidarla, si allea con i meticci borghesi dell'isola e ottiene il risultato.

Ma la fiamma della rivoluzione, una volta accesa, non si spegne e Walker dovrà guidare la repressione inglese contro l'esercito di straccioni di Evaristo. Un capolavoro finalmente restaurato in digitale e disponibile adesso anche nella versione bluray.

