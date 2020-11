Da Ron Howard a Gli Indifferenti il weekend con il cinema

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 26 NOV - Tra ipotetiche attese di riaperture (per Natale poco probabili) e proposte di trasformazioni temporanee in spazi adatti alla vaccinazione, i cinema e i distributori sono costretti a inventare strategie diverse per sopravvivere al lungo inverno della pandemia. Per fortuna la voglia di buon cinema non viene meno e ritrovano così smalto le piattaforme: da Mymovies.it che propone in streaming rassegne di pregio come i film del Torino Film Festival e il programma 2020 di "Fuorinorma" dedicato al cinema italiano più indipendente, le novità di MioCinema.it, quelle di #iorestoinsala, rete alternativa creata dagli esercenti di qualità. Ecco quindi alcune proposte, tra cui le uscite più attese in home video.

- ELEGIA AMERICANA di Ron Howard con Amy Adams, Glenn Close, Haley Bennett, Freida Pinto, Sunny Mabrey, Bo Hopkins. Su Netflix. Tratto dall'autobiografia di J.D. Vance, diventata un best-seller oltre oceano, il nujovo film del regista del "Codice Da Vinci" è un grande affresco della provincia americana rivista con gli occhi di un ragazzo che - diventato adulto - ritorna nel nativo Ohio sulle tracce della sua infanzia vissuta con nonna Mamaw, dopo che la madre, tossicodipendente, lo ha lasciato crescere praticamente da solo. A guidare un magnifico cast c'è Glenn Close, mimetica nella sua trasformazione dell'anziana e burbera vedova che insegnerà a vivere al timido protagonista.

- GLI INDIFFERENTI di Leonardo Guerra Seràgnoli con Valeria Bruni Tedeschi, Giovanna Mezzogiorno, Edoardo Pesce, Beatrice Grannò. Su diverse piattaforme. La nuova rilettura del romanzo che diede il successo ad Alberto Moravia, aggiorna la vicenda nella Roma di oggi ma non si discosta dal testo nel seguire le vicende della famiglia Ardengo. La madre vive nell'unica proprietà rimasta, un attico nel cuore della città, insieme ai figli Michele e Carla. I due ragazzi non si rassegnano alla condizione di povertà in cui sono ridotti e Michele capisce tardi che l'amante della madre, Leo, presta loro dei soldi per impadronirsi della casa. Quando poi la diciottenne Carla viene ricattata sessualmente da Leo, spetterà a lei decidere le sorti di tutti, accettando o rifiutando la viscida proposta dell'uomo.

- ASSANDIRA di Salvatore Mereu con Gavino Ledda, Anna König, Marco Zucca, Corrado Giannetti, Samuele Mei. Su MioCinema.

Basterebbe l'interpretazione di Gavino Ledda (il pastore scrittore di "Padre Padrone") per far amare questo racconto, aspro e rabbioso come la Sardegna dipinta dal regista. Il settantenne pastore Saru veglia i cadaveri del figlio Michele e delle bestie che abitavano la sua proprietà dopo che uno spaventoso incendio ha distrutto tutto. Il magistrato che indaga sul roigo costringe Saru a ripercorrere la storia di quel luogo, fino a svelare il dramma che ho portato un ragazzo alla morte e suo padre alla disperazione. Presentato alla Mostra di Venezia.

- SONO INNAMORATO DI PIPPA BACCA di Simone Manetti con Elena Manzoni, Antonietta Pasqualino di Marineo, Maria Pasqualino di Marineo, Rosalia Pasqualino di Marineo, Valeria Pasqualino di Marineo. L'8 marzo del 2008, partendo da Milano l'artista e performer Pippa Bacca (vero nome Giuseppina Pasqualino di Marineo) dà vita alla sua ultima sfida, "Brides on Tour", ovvero l'attraversamento di 11 paesi in autostop, vestita da sposa, in compagnia dell'amica Silvia Moro. Il tutto ha valore simbolico ed espressivo per esaltare il valore e la libertà della donna.

Sulla via di Istanbul però, Pippa accetta il passaggio di uno sconosciuto che la ucciderà dopo averla violentata. Il film è oggi un omaggio a tutte le donne nella giornata dedicata alle vittime del femminicidio e della violenza privata.

- LETIZIA BATTAGLIA: SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto. Su #iorestoinsala. Firmato da una delle migliori documentariste inglesi della nuova generazione, spesso narrato in prima persona dalla protagonista, è il ritratto di una donna coraggiosa e anticonformista, di una vera artista della fotografia che ha fatto della sua arte una testimonianza di passione civile, pedinando e incalzando la Mafia per costringerla a uscire dall'omertà e mostrare il suo volto di crimine, corruzione, connivenze sullo sfondo di una Palermo che, anche grazie alla Battaglia, non si vuole arrendere.

- IL PADRINO CODA di Francis Coppola con Al Pacino, Andy Garcia, Talia Shire, Diane Keaton, Sofia Coppola, Raf Vallone, Eli Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton. In vendita in home video. Anche questa è una storia siciliana perché è in Italia che si conclude il melodramma della famiglia Corleone e qui trova la morte Michael, ormai anziano e malato, desideroso di rifare una verginità alla famiglia ma, ancora una volta attratto nel gorgo dell'Onorata Società come suo figlio Vincent. La versione che arriva adesso in blueray è quella pazientemente restaurata, modificata nel montaggio (inizio e fine sono inediti, alcuni passaggi sono stati alleggeriti e rimontati appositamente) dallo stesso Coppola. Il film, all'epoca dell'uscita accolto in modo controverso, ritrova vigore e coerenza, soprattutto nell'avvicinarsi allo spirito originale della saga scritta da Mario Puzo.

- CINQUE GIORNI UN'ESTATE di Fred Zinnemann con Lambert Wilson, Sean Connery, Betsy Brantley. In vendita in home video. Ritorna visibile in una splendida edizione rieditata in DVD l'ultimo titolo nella filmografia del regista di "Mezzogiorno di fuoco".

Nato in Germania, emigrato a Hollywood, oggi venerato dalla critica, Zinnemann si congeda con un "Bergfilm" (Film di montagna) nella più pura tradizione della cultura tedesca e trova in Sean Connery un carismatico protagonista. E' lui il cinquantenne Douglas che porta in gita tra le Alpi svizzere la nipote Kate, divisa dall'attrazione per lo zio e il sogno d'amore per la più giovane guida Johann. Li perderà entrambi e resterà tra quelle vette, silente custode di una tragedia di molti anni prima. Un capolavoro. (ANSA).